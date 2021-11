Die EGC Wirges rüttelt an Hundsangens Thron – Meuer freut sich auf Wiedereinstieg – Niederahr kontert Vorwürfe

Ganz im Zeichen des Spitzenspiels des Tabellenführers SV Hundsangen beim direkten Verfolger Spvgg EGC Wirges steht der 13. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Ost. Doch das Wochenende hat noch mehr zu bieten – etwa ein Flutlichtspiel am heutigen Freitagabend in Hachenburg, wo die SG Westerburg gastiert. Apropos Westerburg: Dort wohnt Oliver Meuer, der vor seinem Debüt als Trainer der SG Rennerod steht. Für das Schlusslicht geht es am Sonntagnachmittag nach Stahlhofen, wo der FC Kosova Montabaur alles unternehmen wird, um Meuer keinen Einstand nach Maß zu bereiten.