Der 14. und zugleich vorletzte Spieltag der Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga Ost steht im Kreis Neuwied ganz im Blickpunkt des Derbys zwischen der SG Ellingen/Bonefeld/ Willroth und dem VfB Linz auf dem Kunstrasenplatz in Straßenhaus. Für den SV Windhagen hält der Spielfilm ebenfalls eine schwere Aufgabe bereit. Die Begegnung bei einem der Anwärter auf die Meisterschaft und den Aufstieg in die Rheinlandliga, SG Emmerichenhain, wird bereits am Samstag angepfiffen.