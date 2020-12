Region

Das Spitzenspiel des 20. Bezirksliga-Spieltags steigt am Sonntagnachmittag ab 14.30 Uhr zwischen dem TuS Montabaur, der als Tabellenführer einen seinen Verfolger, die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth, auf sieben Punkte von sich distanzieren kann. Dazwischen rangiert aktuell der VfB Linz, der die SG Wallmenroth/Scheuerfeld empfängt. Ein weite Auswärtsfahrt steht für die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Neunkhausen an. Das Team von Jörg Mockenhaupt will in Burgschwalbach ihrer Favoritenrolle gerecht werden.