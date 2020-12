Region

Nach dem ersten Spieltag, an dem es nur Sieger und Verlierer gab, aber kein Remis, avanciert die Partie der SG Westerburg gegen die SG Müschenbach zum Spitzenspiel in der Fußball-Bezirksliga Ost. Beide Mannschaften sind mit einem Sieg in die Saison gestartet und wollen nachlegen.