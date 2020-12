Straßenhaus/Linz

Der VfB Linz bleibt in negativer Hinsicht die Überraschungself in der Fußball-Bezirksliga Ost. Der selbst ernannte Meisterschaftsfavorit ist vor dem dritten Spieltag noch ohne Punktgewinn. Die SG Ellingen musste nach dem klaren Derbysieg zum Auftakt gegen Linz (3:1) am Sonntag in Wirges (2:3) ihre erste Saisonniederlage schlucken. Am Wochenende möchte der VfB in Weitefeld seine Talfahrt stoppen und die SGE gegen Emmerichenhain wieder dreifach punkten.