Archivierter Artikel vom 27.05.2020, 12:57 Uhr

Rhein-Lahn

Definitiv: SG Nievern/Arzbach und TuS Gückingen gehen runter in die A-Klasse

Das Duo TuS Burgschwalbach und SG Reitzenhain/ Bogel/Bornich vertritt den Rhein-Lahn-Kreis in der kommenden Runde in der Fußball-Bezirksliga. Die SG Nievern/Arzbach und der TuS Gückingen sagen der überkreislichen Ebene (vorerst) Adieu und treten künftig wieder in der A-Klasse an. „Da zu den bekannten Abgängen sich zudem John Ziegert der SG Augst anschließen wird, stünde uns kein Bezirksliga taugliches Team zur Verfügung.