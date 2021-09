„Vorab wäre ich mit dem einen Punkt zufrieden gewesen, aber wenn man den Spielverlauf sieht ...“ – so startete Stefan Häßler seine Erzählungen vom 0:0 seiner SG Mudersbach/Brachbach gegen den FC Altenhof. Da war schnell klar, dass die Mudersbacher am Sonntag bei ihrem Heimspiel in Staffel 5 der Bezirksliga Westfalen nicht einen Punkt gewonnen, sondern eher zwei liegen gelassen hatten.