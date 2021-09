Da macht Klöckner den Ronaldo: Westerburg gewinnt in Horressen das Finale gegen Montabaur deutlich

Louis Klöckner ist jetzt zwar nicht ganz so muskelbepackt wie Cristiano Ronaldo, den obligatorischen Jubel des portugiesischen Fußball-Stars (inklusive „oben ohne“) hat der Mittelfeld-Akteur der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod aber zugegebenermaßen gut drauf. Dass er für den Trikot-Strip nach seinem Tor zum 3:0 im Finale des Signal-Iduna-Cups in Horressen von Schiedsrichter Jörg Langenhuysen die Gelbe Karte sah, nahm er lächelnd in Kauf. Zu groß war die Zufriedenheit des Bezirksligisten und bei Klöckner im Speziellen über den Verlauf des Endspiels des Turniers der SG Horressen-Elgendorf gegen den TuS Montabaur. Nach der torlosen ersten Halbzeit schafften Albert Kudrenko (50.), Tom Reinhardt (60.), Louis Klöckner (84.) und Thomas Schäfer (85.) klare Verhältnisse zum 4:0-Endstand.