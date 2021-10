Jüngst hatte starker Nebel für gleich zwei Spielabbrüche in der Fußball-Bezirksliga Ost gesorgt, jetzt wurde die Begegnung zwischen dem VfB Linz und dem TuS Niederahr erst gar nicht angepfiffen. Der Grund waren aber nicht die Unbillen des Wetters, vielmehr hat das Coronavirus zugeschlagen, zum ersten Mal in dieser Saison in dieser Spielklasse, wie Staffelleiter Jens Bachmann am Sonntagmorgen bestätigte.