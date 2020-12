Kreisgebiet

Jetzt ist die Serie an Corona-Schutzmaßnahmen, die in den vergangenen Wochen quer durch die Spielklassen für etliche Absetzungen gesorgt hat, auch in der Fußball-Bezirksliga Ost angekommen. Am Samstagabend teilte Staffelleiter Jens Bachmann mit, dass die für Sonntag geplante Partie der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod gegen die SG Müschenbach/Hachenburg nicht stattfinden kann.