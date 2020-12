Burgschwalbach

Ganz selten ist ein Fußballspiel so zerfahren gewesen wie die Begegnung am Sonntagnachmittag zwischen der TuS Burgschwalbach und der SG Rennerod/Irmtraut/Seck in der Fußball-Bezirksliga Ost. Die Verwarnungskarten – elf Mal gab es Gelb – waren zahlreicher als die Torchancen, zwei Platzverweise folgten obendrein. Bitter für die Gastgeber: Am Ende standen sie nach dem 1:2 (0:1) mit leeren Händen da.