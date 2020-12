Bogel

Der unerfahrenste aller Bezirksliga-Neulinge begann furios, stand aber am Ende mit leeren Händen da. Mit 0:1 (0:1) verlor die SG Bornich/Reitzenhain/Bogel bei ihrer Premiere in der neuen Liga gegen die TuS Burgschwalbach, wenngleich die erste Minute den Gastgebern auf Steilpass Marcel Dieslers gleich eine Großchance durch Tim Friedrich brachte, der jedoch an Torwart Sören Müller scheiterte.