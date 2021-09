Burgschwalbach spielt, Weitefeld macht die Tore – Mockenhaupt trifft und bereitet vor

Die letzte halbe Stunde des Heimspiels seiner SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald am vierten Spieltag der Bezirksliga Ost konnte Jörg Mockenhaupt entspannt genießen. Als der Trainer nach etwa einer gespielten Stunde gerade aus dem Urlaub heimkehrend am Sportplatz in Friedewald eintraf, führten seine von Co-Trainer Heiko Schnabel gecoachte Mannschaft bereits mit 2:0 und hatte trotz optischer Überlegenheit der gegnerischen TuS Burgschwalbach alles im Griff. An diesem Bild änderte sich bis zum Schlusspfiff auch nichts mehr, sodass der Weitefelder 3:1 (1:0)-Erfolg auch ein gerechtes Ergebnis darstellte.