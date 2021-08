Die drei Kreisverteter in der Fußball-Bezirksliga Ost können mit der ihrer Bilanz nach dem zweiten Spieltag gut leben. Der VfB Linz liegt nach zwei Siegen an der Tabellenspitze, die SG Ellingen mit einem Sieg und einem Unentschieden auf Platz fünf. Durch den 2:0-Heimerfolg über die SG Wallmenroth kletterte der SV Windhagen mit seinem ersten Saisonsieg auf den achten Platz. Am Wochenende wollen alle drei Teams ihre guten Positionen ausbauen.