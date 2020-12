Emmerichenhain/Niederroßbach

In der vergangenen, unfreiwillig beendeten Bezirksliga-Runde hatte die SG Hoher Westerwald Emmerichenhain/Niederroßbach ein kleines Tief zu verkraften und sah sich zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs in der Tabelle nicht so gut wie geplant platziert. „Wir hatten zwar zu dem Zeitpunkt zwei Spiele weniger, aber eine ordentliche Rückrundenvorbereitung in der Winterpause hingelegt und hätten uns sicherlich auch noch gesteigert. Es gilt also noch an einigen Dingen zu arbeiten. Der Blick geht jetzt wieder nach vorne“, freut sich HWW-Trainer Markus Scheider wie alle Fußballfans darauf, dass es am ersten Septemberwochenende losgeht in der Bezirksliga Ost.