Teil eins unseres Rückblicks auf die bisherige Spielzeit in der Fußball-Bezirksliga Ost beschäftigte sich mit den Sorgenkindern am Tabellenende. Derlei Ängste scheinen im zweiten Teil nicht weit verbreitet. Doch können sich die im Niemandsland der Tabelle angesiedelten Mannschaften in der zweiten Saisonhälfte noch in Richtung vordere Ränge spielen?