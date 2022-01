Wie in jeder Liga verrät auch in der Fußball-Bezirksliga Ost ein Blick auf die Tabelle, wer die Sorgenkinder sind. Einige der heute porträtierten Mannschaften wussten bereits im Sommer, dass es eine schwere Saison werden kann. Andere wiederum wollten sich weiter nach vorne orientieren, gerieten jedoch mitten hinein in den Abstiegsstrudel.