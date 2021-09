Auch wenn die SG Mudersbach/Brachbach am vergangenen Sonntag beim 0:0 in Altenhof zwei Punkte liegen gelassen hat, gibt ihr der Teilerfolg bei einem der stärker einzuschätzenden Konkurrenten in Staffel 5 der Bezirksliga Westfalen zumindest ein gutes Gefühl für das, was in nächster Zeit ansteht – nämlich zwei Knallerduelle gegen die vermutlich stärksten Mannschaften in der Liga. Den Anfang macht das Gastspiel beim SV Fortuna Freudenberg am Sonntag um 15 Uhr.