Bezirksliga? SG Bornich schließt Verzicht nicht aus

Die SG Bornich/ Reitzenhain/Bogel, die in der abgebrochenen Saison in der Fußball-Bezirksliga Ost ihrem Konto in sechs Begegnungen lediglich einen einzigen Zähler gutschreiben konnte, bleibt ihrer Devise treu. Während andernorts das Personalkarussell auch in Coronazeiten kräftig rotiert, bleiben im hinteren Taunus die Schuster bei ihren viel zitierten Leisten. Will heißen: Wie schon in den Vorjahren schenken die Dreier-Kombinierten ihrem selbst herangezogenen Nachwuchs das Vertrauen und versuchen einheimische Talente in ihre Senioren-Teams zu integrieren.