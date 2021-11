Alpenrod

Bezirksliga Ost: SG Alpenrod setzt zum nächsten Coup auf Asche an

Hartplätze sind in der heutigen Zeit wohl für kaum einen Fußballer der Untergrund der Wahl, doch in diesem Fall ist das vielleicht anders. Es könnte sogar sein, dass sich die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau regelrecht freut, dass ihr Nachholspiel in der Bezirksliga Ost bei der SG Wallmenroth/Scheuerfeld (Mittwoch, 19.30 Uhr) auf den Hartplatz nach Betzdorf-Bruche verlegt worden ist.