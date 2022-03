Beste Leistung führt zur ersten Niederlage – Jetzt fordert Mudersbach die Übermannschaft

Ein sportlicher Wettkampf kann manchmal unerbittlich sein. Mit sieben Punkten aus drei Spielen ohnehin schon gut aus der Winterpause gestartet, lieferte die SG Mudersbach/Brachbach beim TuS Plettenberg nach Ansicht ihres Trainers Stefan Häßler ihre bisher beste Leistung in diesem Jahr ab, musste am Ende aber die erste Niederlage in 2022 hinnehmen. Das Nachholspiel in Staffel 5 der Fußball-Bezirksliga Westfalen verloren die Mudersbach mit 1:2 (0:0) und machten sich somit ohne Punkte auf die weiteste Heimfahrt der Saison.