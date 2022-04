Nach dem guten Start aus der Winterpause mit zwei Siegen und einem Remis erlebte die SG Müschenbach/Hachenburg in der Fußball-Bezirksliga Ost zuletzt ein munteres Auf und Ab. Dem 4:2 bei Topteam SV Hundsangen folgte ein 3:1 gegen Abstiegskandidat TuS Niederahr, ehe es am Wochenende eine 0:8-Klatsche in Niederroßbach setzte. Im Nachholspiel gegen Schlusslicht SG Rennerod/Irmtraut/Seck am Mittwochabend (19.30 Uhr, Hachenburg) will die Elf von Trainer Lukas Haubrich zurück in die Erfolgsspur.