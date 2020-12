Wallmenroth

Die einen waren mit dem Punkt zufrieden, die anderen nicht – so lässt sich das 1:1 (0:0) zwischen der SG Wallmenroth/Scheuerfeld und der SG Emmerichenhain/Niederroßbach am zweiten Spieltag der Bezirksliga Ost zusammenfassen. „Wir gehen personell seit Wochen auf dem Zahnfleisch, deshalb können wir mit dem Punkt gut leben“, meinte Wallmenroths Coach Thorsten Judt, während Gästetrainer Markus Schneider von einem „unglücklichen Tag für uns“ sprach – an dem seiner Meinung nach auch der Unparteiische seinen Anteil hatte.