Straßenhaus

Sollte die Beschreibung von Christian Weißenfels gestimmt haben, dann ist es spätestens an der Tür zur Mannschaftskabine eng geworden. „Wenn du das erste Saisonspiel mit so einer starken Leistung für dich entscheidest, dann trägt das zu einer breiten Brust bei. Wenn du dann noch einen Favoriten im Derby bezwingst, wird sie noch mal breiter“, freute sich der Trainer der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth über den verdienten 3:1 (2:0)-Erfolg gegen den VfB Linz in der Bezirksliga Ost, mahnte jedoch auch: „Es war nur der erste Spieltag.“