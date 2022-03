Nach dem 3:1-Pflichtsieg gegen den Vorletzten Hünsborn II steht für die SG Mudersbach/Brachbach in Staffel 5 der Bezirksliga Westfalen an diesem Sonntag wieder ein Vergleich mit einem Nachbarn im Tabellenmittelfeld an. Zu Gast ist die Mannschaft von Stefan Häßler dabei um 15 Uhr beim FC Altenhof.