Es war kein Freitag, der 13., an dem die Siegtaler Sportfreunde Oppertsau einst die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Ost endgültig verspielten. Es war auch nicht Freitag, der 13., als das Unheil allmählich über die Mannschaft von Björn Hoffmann hereinbrach. Und dennoch spielte diese Unglück bringende Zahl irgendwie eine Rolle, als mit dem verpassten Titelgewinn in der Spielzeit 2010/11 der fußballerische Niedergang des Vereins aus dem Fürthener Ortsteil seinen Anfang nahm.