Heiligenroth

Zwei Platzverweise innerhalb von gerade einmal vier Minuten überschatteten einen guten Auftritt der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod beim torlosen Auftakt in die Restsaison der Bezirksliga Ost gegen die SG Ellingen etwas. Die erste echte Wettkampfsituation im neuen Jahr entpuppte sich für beide Mannschaften vor allem in den ersten 45 Minuten eher als ein leichtes Eingewöhnen in den regulären Spielbetrieb.