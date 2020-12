Alpenrod

Die Aufsteiger in die Bezirksliga liegen der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod. Am späten Freitagabend kam das Team um Kapitän Alexander Gombert nach den Siegen in Niederahr (2:0) und gegen Bornich (5:1) beim dritten Neuling SG Alpenrod/Lochum/ Nistertal/Unnau zu einem 2:0 (2:0)-Erfolg und behält seine blütenreine Weste.