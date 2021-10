Am achten Spieltag in Staffel 5 der Bezirksliga Westfalen ist der SG Mudersbach/Brachbach eine Überraschung gelungen. Gegen den SV Ottfingen, der nach drei Pleiten zu Saisonbeginn zuletzt ins Rollen gekommen war und sich allmählich in Richtung Spitzengruppe bewegte, gelang den Kombinierten von der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen ein 4:1 (2:0)-Heimsieg.