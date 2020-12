Region

Vor dem dritten Spieltag haben sich in der Fußball-Bezirksliga Ost erste Tendenzen abgezeichnet. Während die SG Ahrbach, die SG Westerburg und Kosova Montabaur mit optimaler Ausbeute an der Spitze stehen, wartet am Tabellenende ebenfalls ein Trio noch auf den ersten Punkt. Neben Neuling SG Bornich und Favorit VfB Linz gehört auch die SG Rennerod dazu.