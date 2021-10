Nach zwei erwartbaren Niederlagen gegen die beiden Spitzenteams in Staffel 5 der Bezirksliga Westfalen stand die SG Mudersbach/Brachbach am Sonntag beim sieglosen Schlusslicht in der Pflicht. Und die Mannschaft von Stefan Häßler enttäuschte nicht. Mit 5:0 (3:0) setzten sich die Mudersbacher beim 1. FC Türk Geisweid durch.