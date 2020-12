Ottfingen

Irgendwann hinterlässt die hohe Belastung ihre Spuren, die SG Mudersbach/Brachbach erreichte diesen Punkt am Sonntagnachmittag. Beim SV Ottfingen unterlag der Aufsteiger in Staffel 5 der Bezirksliga Westfalen mit 1:5 (2:0). „Wir müssen jede Woche am Anschlag spielen und 120 Prozent bringen, um mithalten zu können. Heute spürte man die hohe Belastung der vergangenen Wochen“, sagte SG-Trainer Stefan Häßler im Anschluss an die vierte Partie binnen zwölf Tagen.