Dass es für die SG Mudersbach/Brachbach ein schweres Unterfangen werden würde, die fünfte Niederlage in Folge zu verhindern, war schon vor dem Heimspiel in Staffel 5 der Bezirksliga Westfalen gegen den SV Fortuna Freudenberg klar. Am Ende setzte es gegen den Tabellenzweiten denn auch eine 1:4 (1:1)-Niederlage, bei der sich die Kombinierten von der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen aber gut aus der Affäre zogen.