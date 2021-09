Zweite Runde im Fußball-Rheinlandpokal: Mosel gegen Eifel, Bezirksliga Mitte gegen Rheinlandliga, Spvgg Cochem gegen die SG Ellscheid. Geschafft hat den Sprung in die dritte Runde im Cochemer Moselstadion der Gastgeber. In einer vor allem in der zweite Hälfte spannenden Partie gewann er gegen die eine Klasse höher spielende Eifel-SG letztendlich verdient mit 2:0 (0:0).