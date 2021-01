Oberzissen

Über dreieinhalb Monate ist es mittlerweile her, dass der SV Oberzissen in der Fußball-Bezirksliga Mitte sein bis dato letztes Spiel bestritten hat. Der Glaube daran, dass es bald wieder losgeht, hält sich beim Aufsteiger in überschaubaren Grenzen. Was den Verein aber nicht davon abhält, schon für die Zukunft zu planen.