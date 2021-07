Dass der Fußball in der Region derzeit nur eine Nebenrolle spielt, war nach den Bildern der vergangenen Tage allen Beteiligten klar. So war das 2:5 (0:1) im Viertelfinale um den Fußball-Rheinlandpokal zwischen Bezirksligist TuS Oberwinter und Oberligist TuS Koblenz keine so intensive Angelegenheit wie unter normalen Umständen.