Die SG Viertäler Oberwesel hat in der Fußball-Bezirksliga Mitte die SG Vordereifel in der Tabelle überholt und hat nun den sechsten Rang inne. Vordereifel rutschte nach der 1:3-Heimniederlage auf Platz acht ab. Vor allem wegen der ersten Hälfte war der Oberweseler Erfolg in der Eifel verdient.