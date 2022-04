Die SG Treis-Karden spielt am Freitag in Mülheim-Kärlich (wir berichteten), der SV Masburg muss am Samstag auswärts ran, die Spvgg Cochem am Sonntag ebenfalls – und als einziges Team der vier COC-Klubs in der Fußball-Bezirksliga Mitte hat die SG Vordereifel am Sonntag Heimrecht.