Die SG Vordereifel hat einen Heimsieg in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen den FV Rübenach verpasst. Trotz 2:0-Führung und Überzahl hieß es am Ende 2:2 in Laubach. Das fand Vordereifels Trainer Niklas Wagner aber nicht unverdient, denn er lobte auch die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste, die nach 1:2-Pausenrückstand noch zu zehnt zum Remis kamen.