3:0 als Endergebnis hört sich recht deutlich an. War es aber nicht, zumindest in der ersten Hälfte nicht, auch wenn es nach dieser schon 2:0 für den Tabellenzweiten TuS Immendorf im Heimspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen die SG Vordereifel stand. Die Gastgeber waren schlichtweg das effektivere Team in den ersten 45 Minuten.