Cochem

Während sich die beiden Moselklubs aus dem Kreis Cochem-Zell am Sonntag im direkten Duell gegenüberstehen, gehen Masburg und Vordereifel noch ein Mal getrennte Wege, bevor auch sie am 4. Oktober um 15 Uhr in Laubach aufeinanderprallen im Eifel-Derby. Aber zunächst stehen zwei recht unterschiedliche Aufgaben für die beiden an.