Vordereifel steigert sich gegen Hausbay beim 4:0

In der Fußball-Bezirksliga Mitte bezwang die SG Vordereifel die Hunsrücker Gäste der SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach am Ende auch in der Höhe verdient mit 4:0 (1:0). Mittelfeld-Ass Marc Thönnes netzte doppelt. Die Vordereifeler, die vor wenigen Wochen noch drohten, in die Abstiegsverlosung zu geraten, sind nun mit beachtlichen 38 Punkten guter Sechster, Hausbay muss weiter zittern und bleibt als Viertletzter nur knapp über dem viel besungenen Strich – mindestens drei Teams müssen eine Klasse runter, abhängig von den Absteigern aus der Rheinlandliga.