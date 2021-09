Kalte Dusche in einer Hitzeschlacht: Die SG Vordereifel hat in der Fußball-Bezirksliga Mitte beim Titelkandidaten Cosmos Koblenz mit 0:2 (0:2) verloren, dabei aber auf dem Kunstrasen in Weißenthurm eine sehr engagierte Leistung gezeigt. Dass es am Ende nicht zu etwas Zählbarem reichte, lag auch daran, dass die Gastgeber das effektivere Team waren und mit Hendrik Hillen einen eiskalten Vollstrecker in ihren Reihen hatten, Hillen erzielte beide Tore.