In der zweiten Minute der Nachspielzeit hat ein feiner Schlenzer von Lukas Mey in den Winkel der SG Vordereifel doch noch einen Punkt beschert beim 1:1 (0:1) zum Nach-Winterpausen-Auftakt in der Fußball-Bezirksliga Mitte auf dem Kaisersescher Kunstrasen gegen die SG Mülheim-Kärlich II. Die Gastgeber hatten danach sogar noch eine sehr gute Chance auf den Sieg, aber das wäre vielleicht des Guten zu viel gewesen.