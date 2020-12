Laubach

Auf dem Laubacher Rasen kam es am vierten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte zum Duell Eifel gegen Hunsrück: Die SG Vordereifel hatte den TuS Rheinböllen zu Gast und ihr gelang der erste Heimsieg. Sie gewann die Partie verdient mit 2:0 (1:0). Mit jetzt acht Zählern auf dem Konto machte SGV in der Tabelle einen Sprung nach oben auf Rang fünf, während Rheinböllen mit weiter drei Punkten, allerdings bei einem Spiel weniger, auf den 14. Platz fiel.