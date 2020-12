Vordereifel holt Schuwerack und zwei Keeper

Laubach

Am Sonntag stand beim Fußball-Bezirksligisten SG Vordereifel eine erste Mannschaftssitzung mit dem neuen Trainer Niklas Wagner an. In zwei Gruppen trafen sich die Spieler coronakonform in Laubach, jeweils anderthalb Stunden lauschten sie den Worten des Nachfolgers von Florian Breitbach auf der SG-Bank. Dabei waren drei externe Neue: Zum einen die beiden Torhüter Daniel Neisius und Julien Steitz sowie Stephan Schuwerack, dessen Verpflichtung am Samstag unter Dach und Fach gebracht wurde. Der Ulmener Neisius und der Masburger Schuwerack kommen von Wagners Ex-Klub SG Ellscheid (Rheinlandliga), Steitz, der auch schon bei der SG Müden spielte, wechselt von Liga-Rivale und Breitbachs neuem Verein Elztal Gering-Kollig zu Vordereifel.