Laubach

Das Moselderby der COC-Klubs in der Fußball-Bezirksliga Mitte ist über die Bühne, Cochem hat es bekanntlich daheim gegen Müden mit 1:0 gewonnen. Am Sonntag steht das Eifel-Derby an, die SG Vordereifel hat um 15 Uhr in Laubach den SV Masburg zu Gast. Dieses Spiel hat natürlich allein schon deshalb eine gewisse Brisanz, da beim Aufsteiger Masburg einige ehemalige Vordereifel-Akteure spielen. Um einen davon gab es zuletzt Wirbel – und ausgerechnet im Derby ist Fabian Müllen nun spielberechtigt.