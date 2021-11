Das Derby zwischen der SG Vordereifel und dem SV Masburg ist unter normalen Umständen sicherlich das mit der meisten Brisanz bei den vier COC-Klubs in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Am Sonntag (15 Uhr) sind es in Laubach aber keine normalen Umstände, denn der plötzliche und viel zu frühe Tod des Vordereifeler Co-Trainers Klaus „Klausi“ Kremer, dem die SG den Derbysieg in der Vorwoche in Treis-Karden widmete (wir berichteten), wirkt natürlich noch sehr nach.