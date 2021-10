Die zwei derzeit besten Fußballmannschaften aus dem Kreis Cochem-Zell kreuzen am Sonntag um 15 Uhr in Laubach die Klingen. Oder anders: In der Bezirksliga Mitte empfängt der Tabellenachte SG Vordereifel (11 Punkte) den Vierten Spvgg Cochem (16 Punkte).