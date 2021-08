Das erste Saisonspiel ist immer etwas Besonderes. Wenn es dann wie heute an einem Freitagabend über die Bühne geht nach einer langen Corona-Pause und dazu ein Derby ansteht gegen einen Gegner, bei dem nun der eigene ehemalige Coach das Sagen hat, gibt das dem Ganzen nochmal eine Extra-Note. Die Kurzversion: SG Vordereifel empfängt am Freitagabend um 19.30 Uhr in Laubach die neue SG Maifeld-Elztal.